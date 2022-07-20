شكرا لقرائتكم خبر معسكر الحكام يبدأ بتعليق استقالة العقيل وبحكام مبعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل معسكر إعداد حكام كرة القدم المزمع إقامته في صربيا مطلع أغسطس المقبل ولمدة أسبوعين سابقة تاريخية في عدد المنظمين للمعسكر الذي بلغ عددهم 118 فردا بينهم 97 سيغادرون من السعودية منهم أعضاء دائرة الحكام 6 مدربين لإعداد حكام دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الـ66 حكما وحكام دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الـ38 حكما للموسم الكروي الجديد.

ووفق البيان الذي تحصلت عليه «مكة» فإن القائمة شملت الحكم الدولي تركي الخضير الذي يقضي فترة علاجية بعد تعرضه الموسم الماضي لحادث مروري خضع من خلال لعدة عمليات جراحية، والثلاثي خالد صلوي ومحمد القرني وخالد الجهني و6 لمشغلي حكم تقنية الفيديو الـ VAR، ومصوري فتوغرافيين تابعين للدائرة.

ولفتت القائمة إلى خلو مقر دائرة الحكام من أي مسؤول في مقرها بالرياض أثناء إقامة المعسكر، إلى جانب غموض موقوف قرار الاستقالة التي رفعها خلال الموسم الكروي الماضي نائب رئيس دائرة الحكام عبدالله العقيل، حيث ظلت الاستقالة حبيسة الأدراج ولم يتبين أنه تم قبلوها أورفضها، دون أن يتم استدعائه للجنة والسؤال عن مبررات الاستقالة.

من جهته طالب الحكم السابق خالد قميش بفصل دائرة الحكام ولجانها عن اتحاد الكرة وأن تكون ذات استقلالية تامة وإنشاء هيئة للحكام ترتبط مباشرة بوزارة الرياضة،كما طلب عبر»مكة» بإنشاء مقر للجنة الحكام في المدن وملاعب مخصصة لإجراء التدريبات لهم والاكتفاء بخبير واحد في العمل في اللجنة لوجود أكفاء سعوديين، وشدد على عدم الاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة مباريات الموسم كون بعضهم لا يزيد عن الحكم السعودي إلى جانب منعه من البروز والظهور وهذا ما أدى إلى غيابه عن مونديال كؤوس العالم الماضية، وبين خالد قميش أهمية إعادة النظر في تشكيل اللجان الفرعية وتفريغ أعضائها للعمل بشكل تام، كما أقترح إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بحكام كرة القدم يتم من خلال مناقشة كل ما يتعلق بشؤون كرة القدم القانونية لعرض الحالات التحكيمية والحالات الجدلية التي قد تطرأ في الشارع الرياضي وتكون تحت إشراف اللجنة، ومنع القنوات التي تقوم باستقطاب محللي الحكام لأجل السيطرة على الحالات الجدلية وإعادة الثقة للحكم السعودي، وتساءل خالد قميش عن عدم أسباب عدم البت في استقالة نائب رئيس اللجنة عبد الله العقيل الذي يعد من الكوادر الهامة والمثمرة في التحكيم السعودي منذ أن كان ممارسا له.

مقترحات الحكم خالد قميش:

