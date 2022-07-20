شكرا لقرائتكم خبر للمرة الأولى.. بوصلة الطائي برتغالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضلت إدارة نادي الطائي برئاسة تركي الضبعان العودة مجددا إلى المدرسة الأوروبية، حينما أعلنت عن تعاقدها رسميا مع المدرب البرتغالي بيدرو داكوستا (بيبا) لقيادة الفريق الأول فنيا للموسم الرياضي المقبل.

ويأتي التعاقد مع البرتغالي بيبا كخطوة تدريبية هي الأولى لفريق الطائي على صعيد المدرسة البرتغالية عقب سنوات طويلة وتجارب فنية دولية واسعة مع المدارس البرازيلية والرومانية والفرنسية والصربية والكرواتية، إضافة إلى المدرسة الهولندية والتشيلية، علاوة على تجربة بولندية واحدة فقط مع المدرب البولندي أوزراك لم يحالفها النجاح.

ويحمل البرتغالي بيبا الرقم (12) في سجلات أبرز المدربين الأوروبيين الذين دربوا الطائي، حيث سبقه (11) مدربا أشرفوا على قيادة الرمادي في المراحل والمواسم المختلفة، فيما يأمل الطائيون أن تكون تجربتهم الجديدة إيجابية بما تتوافق مع ما يحمله هذا المدرب من خبرات تدريبية ومحطات فنية متنوعة لعل من أبرزها تدريبه فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي محققا معه المرتبة السادسة في الدوري البرتغالي، وفريق باكوس فيريرا الذي وصل معه إلى المركز الخامس للمرة الأولى وخوضه ملحق دوري المؤتمر الأوروبي، إضافة إلى فريق تونديلا البرتغالي وإنقاذه من الهبوط والتأهل إلى دوري الـ(16) من كأس البرتغال، فضلا عن إشرافه على فريقي فيرينسي، وموريرينسي البرتغاليين.

مدربون أوروبيون أشرفوا على فريق الطائي:

01 البولندي أوزراك: موسم 1414هـ ــ دوري الدرجة الأولى

02 الهولندي روب جكوبس: موسم 1419هـ ــ الدوري الممتاز

03 الروماني ديمترو إيوان: موسم 1420هـ ــ الدوري الممتاز

04 الروماني اليكساندرو مالدوفان: موسم 1423هـ ــ الدوري الممتاز

05 الفرنسي برنارد سيموندي: موسم 1427هـ ــ الدوري الممتاز

06 الروماني إيزاك دوري: موسم 1434هـ ــ دوري الدرجة الأولى

07 الروماني ليفيو كيبوتاريو: موسم 1438هـ ــ دوري الدرجة الأولى

08 الروماني كلاوديو ليكونيسكي: موسم 1441هـ ــ دوري الدرجة الأولى

09 الصربي ديجان آرسوف: موسم 1441هـ ــ دوري الدرجة الأولى

10 الكرواتي دراجان تالايتش: موسم 1442هـ ــ دوري الدرجة الأولى

11 الصربي زوران مانولوفيتش: موسم 1443هـ ــ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان