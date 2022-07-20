صفقات المدربين الجدد شجاعة وبقاء الخبراء مغامرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتجهت معظم فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في تعاقداتها التدريبية على الإبقاء على أجهزتها التدريبية أو التعاقد مع مدربين سبق لهم العمل في الفرق السعودية بإبرام صفقات داخلية، والذي بلا شك سيوفر الوقت والجهد في تحقيق المنجز، ولا سيما أن الموسم الماضي (320) يوما مع قصر فترة الإجازة والإعداد لظروف مونديال قطر 2022 جعل الأندية تبحث عن المدربين الذين لديهم الخلفية عن طبيعة المنافسات السعودية أو الإبقاء على أجهزتها الفنية، فهل التعاقدات الجديدة شجاعة؟

أم إن التعاقد مع خبراء المنافسة المحلية والإبقاء عليهم مغامرة؟

مدربون للمرة الأولى بالسعودية

الاتحاد

الاتحاد تعاقد مع البرتغالي نونو سانتو ليتولى تدريب الفريق خلفا للروماني كوزمين كونترا بعقد يمتد حتى صيف 2024. وبدأ سانتو مسيرته مع كرة القدم كحارس مرمى في نادي فيتوريا جيماريش عام 1992.

حقق نونو سانتو لقبا واحدا فقط في مسيرته كمدرب، وهو التتويج بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب» في موسم 2017-2018.

وعلى الصعيد الفردي، فقد حقق لقب مدرب الشهر في الدوري الإسباني ثلاث مرات، ولقب مدرب الشهر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مرة واحدة، ولقب أفضل مدرب في الشهر في الدوري الإنجليزي أربع مرات.

أما الجائزة الفردية الأبرز التي حصل عليها، فكانت جائزة رابطة المدربين الإنجليزية عن أداء وولفرهامبتون في موسم 2017-2018 في دوري الدرجة الأولى.

الوحدة

يقوده المدرب البوسني برونو أكرابوفيتش، والذي لعب في خط الوسط، ولم يسبق له أن

خاض تجربة التدريب في منطقة الشرق الأوسط.

آخر تجربة له كانت مع شكنديا المقدوني، حيث تولى تدريبه في 2 أغسطس 2021 ، قبل

الرحيل في 4 أبريل 2022.

النصر

خاض رودي جارسيا الذي كان لاعب وسط 785 مباراة تدريبية مع مختلف الأندية، حقق الانتصار في 381 مباراة، مقابل الخسارة في 203، والتعادل في 201.

حصد جارسيا (58 عاما) جائزة أفضل مدرب فرنسي 3 مرات، في أعوام: 2011، 2013، 2014، إضافة لجائزة أفضل مدرب في الدوري الفرنسي موسم 2011/2010.

وحقق ثنائية الدوري والكأس مع نادي ليل، وقاد نادي مارسيليا للوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي 2018، إلا أنه خسر اللقب أمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

أسهم جارسيا في تأهل نادي ليون إلى الدور النصف نهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2020، بعد نجاحه في إقصاء نادي يوفنتوس الإيطالي في ثمن النهائي، ثم نادي مانشستر الإنجليزي في ربع النهائي، قبل الخروج أمام بايرن ميونخ الألماني.

أبها

مسؤولو النادي قرروا عدم التجديد مع المدرب السلوفاكي سيفيلا، وذلك بعدم تفعيل بند

التجديد رغم نجاحه في إبقاء الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث

وقعت إدارة نادي أبها عقدا مع المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك لتدريب الفريق الأول لمدة موسمين، والذي حقق كأس أفريقيا عام 2016 بعد أن عمل مساعدا لمدرب منتخب الكاميرون، وعمل مدربا لمنتخب زامبيا 2018 ، كما حقق كأس المغرب لموسم 2021-2020 مع فريق الجيش الملكي.