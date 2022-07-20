الامارات | فرحة كبيرة لنشامى الأردن بعد هزيمتهم إيران في كأس اسيا للسلة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة كبيرة لنشامى الأردن بعد هزيمتهم إيران في كأس اسيا للسلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب الأردني الى نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلّة المقامة حاليا في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، بعد فوزه اللافت على نظيره الايراني 91-76 في الدور ربع النهائي الأربعاء.

ويُعدّ المنتخب الايراني من ابرز المنتخبات الآسيوية في آخر 15 عاما، حيث تُوج باللقب ثلاث مرات في الاعوام (2007، 2009 و2013) بقيادة ترسانة كبيرة من النجوم لم يبق منها فعليا سوى العملاق حامد حدادي (37 عاما).

وكانت البطولة مقررة ان تقام الصيف المنصرم لكنها ارجئت بسبب تفشي فيروس كورونا في اندونيسيا التي من المقرر ان تستضيف بالتشارك مع اليابان والفيليبين كأس العالم العام المقبل.

وبرز من جانب المنتخب الاردني اللاعب المجنّس الأميركي دار تاكر بتسجيله 29 نقطة مع ست متابعات، وأضاف اليه فريدي ابراهيم 23 نقطة ولاعب الارتكاز احمد الدويري 15 نقطة مع 10 متابعات. فيما سجّل للمنتخب الايراني محمد جامشيدي 23 نقطة.

وسيلتقي المنتخب الاردني في الدور المقبل مع الفائز بين لبنان والصين حاملة اللقب 16 مرة (رقم قياسي) التي تقام في وقت لاحق.

وكان الأردنيون تخطوا الملحق المؤهل إلى ربع النهائي، بفوز اعجازي على حساب الصين تايبيه 97-96 بتسديدة قاتلة في الثانية الاخيرة من منتصف الملعب.

ويعود منتخب النشامى الى الدور نصف النهائي للمرة الاولى منذ العام 2011 عندما خسر النهائي امام الصين بفارق نقطة واحدة 70-69.

وهي المرة الثالثة التي يتأهل فيها الاردنيون الى دور الاربعة بعد نسخة 2009 ايضا عندما كانت النتيجة الافضل في تاريخ كرة السلة الاردنية عندما نالوا الميدالية البرونزية على حساب لبنان.

وتُوّج المنتخب الأسترالي بلقب النسخة الاخيرة عام 2017 في لبنان، والتي كانت مشاركة المنتخب الأوقياني الاولى بعد دمجه والمنتخب النيوزيلندي في جميع المسابقات الآسيوية بما فيها تصفيات كأس العالم.

وتستكمل الخميس مباريات الدور ربع النهائي حيث تواجه نيوزيلندا كوريا الجنوبية، وأستراليا اليابان.

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