شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من هم جميع المرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا 2022؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يُقام حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، يوم الخميس، في مدينة الرباط المغربية، بعدما تم إلغاؤه في آخر عامين بسبب انتشار فيروس كورونا.



وقبل نحو 24 ساعة من الحفل، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الأفضل في أفريقيا لموسم 2021-2022 على جميع المستويات.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

المصري محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

السنغالي ساديو ماني - بايرن ميونخ الألماني وليفربول سابقا

السنغالي إدوارد ميندي - تشيلسي الإنجليزي

المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

المصري محمد الشناوي - الأهلي المصري

المالي أليو ديانج - الأهلي المصري

المغربي أشرف داري - الوداد المغربي

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

المغربي وليد الركراكي - الوداد المغربي

السنغالي أليو سيسيه - منتخب السنغال

البرتغالي كارلوس كيروش - منتخب مصر سابقا

المرشحون لجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا

التونسي حنبعل المجبري - مانشستر يونايتد الإنجليزي

كريم كوناتيه - ريد بول سالزبورج النمساوي

السنغالي بابي ماتار سار - توتنهام هوتسبير الإنجليزي

المرشحون لجائزة أفضل هدف في أفريقيا

المغربي زهير المترجي - الزداد المغربي

المالاوي جابادينهو مهانجو - أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي

السنغالي بابي عثمان ساخو - سيمبا التنزاني

المرشحون لجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا

الوداد المغربي

نهضة بركان المغربي

الأهلي المصري

المرشحون لجائزة أفضل منتخب في أفريقيا

منتخب السنغال

منتخب مصر

منتخب الكاميرون