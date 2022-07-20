شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن حكم نهائى كأس مصر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير البولندي سيمون مارسنياك المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين الأهلى والزمالك للحكم ، والتى سوف تقام على استاد القاهرة مساء غد الخميس ، فى تمام الساعة التاسعة.

ويرصد الخليج 365 معلومات عن حكم المباراة كالتالى :

من مواليد 1981.

بدأ مشواره التحكيمى 2002 .

حصل على الشارة الدولية من الفيفا 2011.

أدار 38 مباراة فى دورى أبطال أوروبا .

شارك فى إدارة نهائى كأس العالم 2018 .

كما شارك فى تحكيم دوري الأبطال عام 2016 بين بورتو البرتغالي وروما الإيطالي، خلال أحداث المباراة طرد دي روسي مباشرة، وكذلك طرد إيميرسون مباشرة من فريق روما، وانتهى اللقاء بفوز بورتو بثلاثية نظيفة والتأهل لمرحلة المجموعات.

قاد نهائي السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد 2018 وانتهى بفوز الروخي بلانكوس 4/2.

- نهائي كأس الملك السعودي بين الهلال والنصر 2020 والتى انتهت بفوز الهلال 2/1.

- حكم نهائي كأس بولندا 3 مرات سابقة.