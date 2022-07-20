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معلومات لا تفوتك عن حكم نهائى كأس مصر .. صور

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القاهرة - سامية سيد - يدير البولندي سيمون مارسنياك المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين الأهلى والزمالك للحكم ، والتى سوف تقام على استاد القاهرة  مساء غد الخميس ، فى تمام الساعة التاسعة. 

 

ويرصد الخليج 365 معلومات عن حكم المباراة كالتالى : 

 

من مواليد 1981. 

 

بدأ مشواره التحكيمى 2002 .

 

حصل على الشارة الدولية من الفيفا 2011.

 

أدار 38 مباراة فى دورى أبطال أوروبا .

 

شارك فى إدارة نهائى كأس العالم 2018 .

 

كما شارك فى تحكيم دوري الأبطال عام 2016 بين بورتو البرتغالي وروما الإيطالي، خلال أحداث المباراة طرد دي روسي مباشرة، وكذلك طرد إيميرسون مباشرة من فريق روما، وانتهى اللقاء بفوز بورتو بثلاثية نظيفة والتأهل لمرحلة المجموعات.

 

قاد نهائي السوبر الأوروبي بين وأتليتكو مدريد 2018 وانتهى بفوز الروخي بلانكوس 4/2.

 

- نهائي كأس الملك السعودي بين الهلال والنصر 2020 والتى انتهت بفوز الهلال 2/1.

 

- حكم نهائي كأس بولندا 3 مرات سابقة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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