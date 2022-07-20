شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الأردن للكاراتيه يعسكر فى القاهرة استعدادا للتضامن الاسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب الأردن للكاراتيه معسكر تدريبى بالقاهرة، فى إطار الاستعداد للمشاركة في البطولات القادمة ، على أن يستمر لمدة أسبوع

و يستعد المنتخب الاردنى للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي والتي تقام في تركيا منتصف الشهر القادم، وكذلك المشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين والتي تقام أواخر شهر أكتوبر القادم في تركيا.

ويشارك منتخبنا الوطنى الكاراتيه "رجال وسيدات" فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى تركيا أكتوبر المقبل، ويستعد الكاراتيه للبطولة بخوض تدريباته التى بدأها أمس بالمركز الأولمبى وسط طموحات بتحقيق اللقب والتتويج بميداليات البطولة.

وكان الكاراتيه قد حقق 7 ميداليات متنوعة فى منافسات بطولة العاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر، مقسمة إلى ذهبيتين وفضيات و3 برونزيات، حقق الميداليات كل من فريال أشرف ويوسف بدوى، بخلاف الفضة لأحلام يوسف، وعبد الله ممدوح، والبرونز لعمر علاء، وريم أحمد، وطه طارق .