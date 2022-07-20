شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: من الآن أصبحت مصريا.. ولابد أن نكون "يد واحدة" لتحقيق أهدافنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بتولي تدريب الفراعنة في الفترة القادمة، مؤكدا: "فخر كبير أن أتواجد هنا لتدريب منتخب مصر وسعيد بأول يوم لي هنا وأتمنى الوصول إلى تحقيق أفضل النتائج وبالنسبة لي فخور بتواجدي هنا وأنا سعيد لتواجدي هنا ولتعاملي مع شخص بقيمة حازم إمام".

قال خلال المؤتمر الصحفي: "أشكر حازم إمام أنه نجح في شرح المشروع الذي يرغب في تحقيقه مع منتخب مصر، وجئت إلى هنا من أجله وهو تحدي كبير اني أتولى تدريب بلد تحب كرة القدم وشعبها يتنفس كرة القدم وملايين من المواطنين الذين سييدعموننا".

شدد: كل البرامج نعمل عليها وعلى استعداد للعمل بكل ما نملك من جهد وشفافية لأن هذه هي الماركة المسجلة باسمنا".

تابع: "عندنا طريق ظاهر اننا علينا الوصول لشيء جيد وتحديات صعبة ولكن يمكننا تسهيلها وما أريد قوله انني سأكون من اليوم مصري منكم وسأكون بحاجة إلى تكاتف كل المصريين يكونوا في ظهري، ولدي أمل اني سأصل لنقطة بكم ولا يوجد أحد يستطيع الوصول لنقطة بمفرده، وشخص مثلي من خارج البلد يصبح واحد منكم ولابد أن نكون يد واحدة حتى نصل للهدف الذي نريده".

أشار: علينا أن نكون كلنا فخورين اننا نمثل بلدنا واظن علينا أن نبقى كلنا يد واحدة واشكركم جميعا وهيا بنا نعمل من أجل تحقيق أهدافنا".