شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم ومحمد حمزة يتأهلان لدور ال16 بفردي سلاح الشيش ببطولة العالم للمبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائي المصري علاء الدين أبو القاسم ومحمد حمزة في التأهل لدور ال16 من منافسات فردي سلاح الشيش للرجال ببطولة العالم للسلاح المقامة حاليا في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتمكن أبوالقاسم من تحقيق الفوز على بطل بريطانيا كريستيجان أرشر بنتيجة 15-7 ، فيما حقق حمزة الفوز على بطل أوكرانيا كلود يونس بنتيجة 15-10 ليتأهل كل منهما لدور ال16 من منافسات فردي سلاح الشيش.

ومن المنتظر أن يواجه علاء الدين أبوالقاسم في دور ال16 الفائز من مباراة بطل كوريا الجنوبية تشيولو إم وبطل فرنسا أليكساندر سيدو في تمام الثالثة والنصف عصرا، بينما سيواجه محمد حمزة الفائز من مباراة بطل هولندا دانيل جياكون وبطل فرنسا إينزو ليفورت في نفس التوقيت.

واستطاع حمزة الوصول لدور ال32 بعد اكتساح بطل بولندا أدريان فوجتكوفياك بنتيجة 15-7، بينما فاز علاء الدين أبوالقاسم على نظيره بطل بريطانيا دومينيك دي ألميدا بنتيجة 15-8.

وكان علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة قد تأهلا لدور ال64 الرئيسي بسلاح الشيش لفردي الرجال فضلا عن تواجدهما ضمن قائمة أفضل 16 لاعبا بالبطولة وتم إعفاءهما من المشاركة بمباريات دور المجموعات التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

يذكر أن علاء ابو القاسم هو صاحب الفضية التاريخية في أولمبياد لندن 2012، ومحمد حمزة هو صاحب الميدالية البرونزية بدورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت مؤخرا بالجزائر بمدينة وهران.