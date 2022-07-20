شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : تقييم روى فيتوريا سيكون بعد 4 سنوات وليس بالمباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أن أختيار البرتغالى روى فيتوريا لتدريب منتخب مصر جاء بالاتفاق مع جميع أعضاء مجلس إدارة الجبلاية .

وأوضح حازم أمام خلال المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر البرتغالى روى فيتوريا قائلا " أن التقييم للبرتغالى روى فيتوريا سوف يكون عقب مرور أربع سنوات قادمة و ليس من مباراتين أو مباراة واحدة ".

و يعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا موسعا بأحد الفنادق الكبرى، لتقديم البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات.

ويمتد عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة ممتد لمدة 4 سنوات أي ينتهى في 2026، ويتضمن العقد أحقية فيتوريا في استقدام 4 مساعدين أجانب.

ويحصل فيتوريا وفقا للعقد على 2 مليون و400 ألف دولار سنويا أى سيحصل على 200 ألف دولار شهريا ما يعادل 3 ملايين و600 ألف جنيها مصريا.

ويوجد شرط جزائى في العقد قيمته راتب 3 شهور لأى طرف يرغب في فسخ العقد قبل نهايته.

ولا يتضمن العقد بندا يمنح اتحاد الكرة المصرى الحق في إقالة فيتوريا اذا فشل في الفوز بأمم افريقيا 2023، حيث يرغب اتحاد الكرة المصرى في استكمال العقد للنهاية ويرفض فكرة التعامل بالقطعة خاصة وأن الكرة المصرية تحتاج حاليا لمشروع كبير من أجل بناء منتخب جديد.