شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مع مدبولى والمحمدى والوحش فى الاسماعيلى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، على عقد جلسة مع عمر الوحش وباهر المحمدي وأحمد مدبولي ثلاثي الفريق، على هامش المران على ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية.

يأتي ذلك فى إطار الجلسات التحفيزية التي يعقدها الجهاز الفني للفريق بصفة مستمرة مع اللاعبين من أجل مواصلة قصاري جهدهم فى الفترة الحالية خلال التدريبات الجماعية والمباريات لإستمرار تصحيح المسار بجدول مسابقة الدوري العام.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية استعدادًا لملاقاة بيراميدز مساء الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 26 من عمر المسابقة المحلية.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للدراويش، حرص على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين فى التدريبات، يليه بعض الجمل الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم التدريب بتقسيمة مطولة.