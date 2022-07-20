شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الزمالك : روح معنوية مرتفعة مصحوبة بالتركيز والعمل الجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صورا تحفيزيا للاعبين قبل مباراة القمة المقرر لها غدا في نهائي كأس مصر امام الأهلي، ونشر مسئولو الزمالك تعليقا علي الصور : روح معنوية مرتفعة مصحوبة بالتركيز والعمل الجاد.



صفحة الزمالك

من ناحية أخرى يشارك امام عاشور لاعب وسط الزمالك في مباراة الغد امام الأهلي في نهائي كأس مصر، مشاركة قانونية رغم حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة غزل المحلة الماضية بالدورى.

مشاركة عاشور في مباراة الغد قانونية لان المواجهة في نهائي مسابقة الموسم الماضي بلوائح مختلفة عن الدورى، والمسابقتين مختلفتين من حيث اللوائح وغير مكملتان لبعضهما البعض، وعليه فان امام عاشور سيتم إيقافه في مباراة سموحة المقبلة بالدورى والمقرر لها 24 يوليو الجاري.

في سياق مختلف يعقد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا ومعاونيه أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود جلسات مكثفة مع لاعبي الفريق على هامش المران اليومى لإعادة تهيئة اللاعبين نفسيا قبل مواجهة القمة المقرر لها الخميس فى نهائى كأس مصر.

ويحرص الجهاز المعاون على الحديث مع اللاعبين حول زيادة الدافع ورفع الثقة بداخلهم، خاصة أن الفوز فى مباراة الخميس وحصد لقب الكأس سيفتح الطريق لحصد لقب الدورى ومواصلة المنافسة الشرسة مع الأهلي وبيراميدز علي لقب الدورى.

فيما اقترب محمود علاء مدافع فريق الزمالك من العودة للتشكيل الأساسي للفريق فى المباريات، وتحديدا بداية من مباراة الأهلي المقرر لها الخميس في نهائي كأس مصر، وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وتسببت في غيابه عن عدد من المباريات.

وانضم محمود علاء لقائمة مباراة غزل المحلة التي أقيمت السبت الماضي في الدورى، واصبح جاهزا فنيا وبدنيا للعودة الي المباريات بداية من المباراة المقبلة، ويفاضل فيريرا بينه وبين عبد الغني للمشاركة في التشكيل الأساسي في ظل اكتساب عبد الغني لياقة المباريات نتيجة مشاركته في معظم المباريات الماضية للفريق.