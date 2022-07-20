شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخاطب اتحاد الكرة رسميًا لتعيين حكام أجانب لمبارياته المتبقية في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي بيراميدز مخاطبة اتحاد الكرة بشكل رسمي للمطالبة بتعيين حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق المتبقية في بطولة الدوري الممتاز، خلال المرحلة المقبلة وحتى نهاية الدوري، في إطار حرص النادي على حقوقه كاملة، والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ٥٣ نقطة، بعد الفوز مؤخرا على النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في الجولة ٢٥ من البطولة.

وقرر النادي مخاطبة اتحاد الكرة من أجل تعيين الحكام الأجانب بداية من لقاء الإسماعيلي المحدد له يوم 24 يوليو الجاري باستاد الإسماعيلية وحتى آخر مباراة يخوضها الفريق في الدوري بنهاية شهر أغسطس المقبل، مع التأكيد على تسديد كافة المبالغ المالية المطلوبة لاستقدام الحكام خلال باقي مبارياته في حساب اتحاد الكرة.