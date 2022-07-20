شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الريشة الطائرة يشارك فى بطولتى تركيا الدولية استعدادًا للألعاب الأفريقية و العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المنتخب الوطني لشباب الريشة الطائرة ببطولة تركيا الدولية للشباب والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 وحتى 25 يوليو الجاري، استعدادًا لخوض فعاليات بطولتي دورة الألعاب الأفريقية الرابعة للشباب وبطولة العالم.

وتضم قائمة الفراعنة بالبطولة 8 لاعبين وهم "عمر زكريا - سيف عمر - معاذ هشام - محمد حجازي - جنا هشام - ريم حسين - عاليا عمرو - جنة هشام"، ويشرف على الإدارة الفنية للمنتخب الوطني آلاء يوسف ويعاونها هشام سليمان المدرب العام، فيما يقوم بالمهام الإدارية محمد كمال القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للعبة.

وتأتي البطولة كاستعداد قوي لدورة الألعاب الأفريقية الرابعة للشباب والمقرر إقامتها نهاية شهر أغسطس المقبل، فيما تقام بطولة العالم بإسبانيا أكتوبر المقبل.

وخاض لاعبو المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا خلال الثلاثة أشهر الماضية بنادي الزهور بعد موافقة المستشار محمد الدمرداش على احتضان المعسكر وتوفير كافة متطلبات المنتخب كنوع من الدعم للاعبي المنتخب القومي، قبل سفرهم إلى تركيا.