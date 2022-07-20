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صور .. الاستعدادات النهائية لمؤتمر روى فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم صور لتجهيزات القاعة الخاصة بمؤتمر تقديم البرتغالى روى فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر لمدة 4 سنوات.

ويمتد عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة ممتد لمدة 4 سنوات أي ينتهى في 2026، ويتضمن العقد أحقية فيتوريا في استقدام 4 مساعدين أجانب.

 

ويحصل فيتوريا وفقا للعقد على 2 مليون و400 ألف دولار سنويا أى سيحصل على 200 ألف دولار شهريا ما يعادل 3 ملايين و600 ألف جنيها مصريا.

ويوجد شرط جزائى في العقد قيمته راتب 3 شهور لأى طرف يرغب في فسخ العقد قبل نهايته.

 

ولا يتضمن العقد بندا يمنح اتحاد الكرة المصرى الحق في إقالة فيتوريا اذا فشل في الفوز بأمم افريقيا 2023، حيث يرغب اتحاد الكرة المصرى في استكمال العقد للنهاية ويرفض فكرة التعامل بالقطعة خاصة وأن الكرة المصرية تحتاج حاليا لمشروع كبير من أجل بناء منتخب جديد.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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