شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب ..رضا شحاتة : بحب المشويات وبعشق حماقى ومحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب رضا شحاتة نجم الاهلي الاسبق .ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟
مشاهدة المباريات الأوروبيةهل تحب دخول المطبخ ؟
لاما الأكلة التى تفضلها؟
المشوياتمن نجمك المفضل من الممثلين ؟
أحمد زكىمن مطربك المفضل ؟
محمد حماقىبتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوالمن لاعبك المفضل فى كرة القدم حاليا ؟
محمد صلاح