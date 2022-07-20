الامارات | ديبالا ينضم لروما في صفقة انتقال مجاني

شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا ينضم لروما في صفقة انتقال مجاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي روما بطل دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن المهاجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا انضم لفريق العاصمة الإيطالية في عقد لثلاث سنوات في أعقاب رحيله عن يوفنتوس.

وقال ديبالا الذي انضم لروما في صفقة انتقال مجاني على تويتر "الأيام التي سبقت التوقيع على هذا العقد كانت مفعمة بالمشاعر.

"سأنتقل إلى فريق بارز يواصل العمل من أجل وضع أسس قوية للمستقبل. العمل تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو أمر رائع".

وكانت تقارير ربطت ديبالا باحتمال الانتقال إلى إنتر ميلان بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس.

وذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي ستة ملايين يورو (6.14 مليون دولار).

وفاز اللاعب البالغ عمره 28 عاما بخمسة ألقاب للدوري وأربعة ألقاب لكأس إيطاليا مع يوفنتوس بعد انضمامه إلى النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا له قادما من باليرمو في 2015، وسجل 115 هدفا في 293 مباراة بجميع المسابقات.

لكن الإصابات طاردته في آخر موسمين مع يوفنتوس.

وأصبح ديبالا، الذي خاض 34 مباراة دولية مع الأرجنتين منذ مشاركته الأولى مع المنتخب الأول في 2015، رابع صفقة لروما في فترة الانتقالات الجارية.

وقال روما في بيان "انضم ديبالا بالفعل إلى زملائه الجدد في المعسكر التدريبي في البرتغال وسيبدأ هذا الأسبوع الاستعداد للموسم الجديد، وسيرتدي ديبالا القميص رقم 21".

واحتل روما المركز السادس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وفاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي تحت قيادة المدرب مورينيو.

ويستهل روما مشواره في الدوري الإيطالي في الموسم الجديد بمواجهة سالرنيتانا في 14 أغسطس.

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