الامارات | الشرط الجزائي في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة يبلغ نصف مليار يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرط الجزائي في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة يبلغ نصف مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع مهاجم بايرن ميونيخ الألماني السابق روبرت ليفاندوفسكي حتى عام 2027 مقابل 45 مليون يورو.

وكتب النادي الكاتالوني في بيان "توصل برشلونة وبايرن ميونيخ إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بإجمالي 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو مكافآت"، دون مزيد من التفاصيل بخصوص المبلغ الإضافي في الصفقة.

وأضاف "اللاعب البولندي سيوقع عقدًا لمدة أربعة مواسم والشرط الجزائي يصل إلى 500 مليون يورو".

وانضم ليفاندوفسكي (33 عامًا) إلى زملائه في الفريق الكاتالوني في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يلعب برشلونة سلسلة من المباريات الودية قبل بداية الموسم، اولها الثلاثاء ضد إنتر ميامي الأميركي في ميامي، ثم غريمه التقليدي مواطنه ريال مدريد الأحد في لاس فيغاس، ويوفنتوس الإيطالي في 27 من الحالي في دالاس، ونيويورك ريد بولز في 31 منه في نيويورك.

وهذه هي رابع الصفقات الصيفية لبرشلونة، بعد العاجي فرانك كيسييه والدنماركي أندرياس كريستنسن في انتقال حر من ميلان الايطالي وتشلسي الانجليزي تواليا، والبرازيلي رافينيا القادم من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وغادر ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ بعد ثماني سنوات في صفوفه توج معه خلالها بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2020 وثمانية ألقال في الدوري الألماني، وحصل على جائزة أفضل لاعب الخاصة بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا) مرتين (2020 و2021).

سجل مع النادي البافاري 344 هدفاً مع 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة.

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