الامارات | محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي.. ومفاجأة مدوية تخص رياض محرز

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي.. ومفاجأة مدوية تخص رياض محرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سينافس الدولي المصري محمد صلاح زميله السابق في ليفربول السنغالي ساديو ماني وإدوار مندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا بعدما كشف الاتحاد القاري لكرة القدم (كاف) اليوم الأربعاء عن القائمة المختصرة النهائية قبل حفل توزيع جوائز الأفضل المقرر في المغرب غدا الخميس.

وفاز ماني بالجائزة في 2019 وسيكون مرشحا قويا هذه المرة بعدما قاد السنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم في قطر.

وقاد صلاح مصر إلى نهائي كأس الأمم لكنه خسر بركلات الترجيح أمام السنغال، وهو ما تكرر في المواجهة الفاصلة على التأهل لكأس العالم، لكن قائد مصر تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وظهر ماني وصلاح بشكل مميز مع ليفربول على مدار الموسم، قبل انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونيخ.

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في 2017 و2018.

وشكلت القائمة النهائية مفاجأة غير سارة لعشاق الجزائري رياض محرز المتوج مايو الماضي مع ناديه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تم استبعاده من القائمة النهائية.

واستبعد "كاف" في قائمته النهائية، كل من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى مدافع منتخب السنغال خاليدو كوليبالي المنضم حديثاً إلى تشيلسي، والإيفواري سيباستيان هالير لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، والغيني نابي كيتا لاعب ليفربول الإنجليزي، وثنائي الكاميرون فينسنت أبو بكر لاعب النصر السعودي، وكارل توكو إيكامبي لاعب ليون الفرنسي.

وسبق أن تم استبعاد ثنائي المنتخب المصري ولاعبا الأهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، بعد تواجدهما في القائمة الأولية، الأمر ذاته ينطبق على زميلهما في المنتخب محمد النني لاعب وسط أرسنال، كما تم استبعاد ثلاثي الدوري المصري، بلاتي توريه لاعب بيراميدز وبوركينا فاسو، وعلي معلول لاعب تونس والأهلي، وزميله في الأهلي أليو ديانج لاعب وسط مالي.

ويتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في الكاف ومجموعة من الصحفيين إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الإفريقية.

وسينافس البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا والتي تضم أيضا أليو سيسي مدرب السنغال ووليد الركراكي مدرب الوداد المغربي.

وينافس الأهلي المصري ثنائي المغرب نهضة بركان والوداد على جائزة أفضل ناد في القارة.

كما ينافس منتخب مصر منتخبي السنغال والكاميرون على جائزة أفضل منتخب وطني.

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