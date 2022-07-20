قبل مواجهة الكلاسيكو.. برشلونة يكتسح انتر ميامي بسداسية نظيفة وسط تألق الصفقات الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح برشلونة الإسباني في تحقيق فوز كبير على فريق انتر ميامي الأمريكي بستة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء على ملعب ريكاردو سيلفا في الولايات المتحدة استعداداً للموسم الجديد.

وتعد المباراة هي الأخيرة لبرشلونة قبل مواجهة "الكلاسيكو" الودية أمام ريال مدريد فجر الأحد المقبل.

وشهدت المباراة مشاركة رافينيا وأندرياس كريستنسن، وفرانك كيسي اللاعبين الذين تعاقد معهم برشلونة مؤخرا، كما شاهد روبرت ليفاندوفسكي المباراة من المدرجات.

سجل أهداف برشلونة كل من بيير إيمريك أوباميانج، ورافينيا، وأنسو فاتي، وجافي، وممفيس ديباي، وعثمان ديمبيلي.

تقدم أوباميانج بالهدف الأول في الدقيقة الـ 19 بعدما تلقى تمريرة من رافينيا لينهي الكرة من فوق حارس المرمى.

وأضاف رافينيا الهدف الثاني بنفسه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليوقع أول أهدافه بقميص برشلونة.

وفي الدقيقة الـ 41 أضاف أنسو فاتي الهدف الثالث بتسديدة رائعة مستغلا تمريرة جديدة من رافينيا.

وفي الشوط الثاني استمر برشلونة في تسجيل الأهداف والبداية كانت من جافي الذي استغل ركلة ركنية نفذها ديباي بشكل مخادع بتمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في المرمى في الدقيقة الـ 55.

قبل أن يضيف ديباي الهدف الخامس بنفسه بعد مروره من مدافع إنتر ميامي بشكل رائع ويسدد في الشباك.

وبعد دقيقة واحدة فقط أنهى ديمبيلي أهداف برشلونة بتسديدة أرضية.

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة موسمه بمواجهة رايو فايكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو يوم 13 أغسطس المقبل.

ملخص المباراة

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