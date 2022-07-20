في وجود صلاح والشناوي والأهلي ومنتخب مصر.. كاف يعلن رسمياً القوائم النهائية لجوائز «الأفضل في إفريقيا» لعام 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، رسمياً عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائز "الأفضل فى أفريقيا لعام 2022".

ومن المقرر أن يقام حفل جوائز "الأفضل في إفريقيا" غدًا الخميس في المغرب، وينطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وعن فئة اللاعبين المحترفين، تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2022، مع كل من زميله السابق ساديو ماني جناح بايرن ميونخ الألماني الحالي، وإدوارد ميندي حارس تشيلسي الإنجليزي.

وعن فئة الأندية، ينافس النادي الأهلي كل من نهضة بركان والوداد المغربيين على جائزة "أفضل ناد في القارة".

وعن فئة اللاعبين داخل القارة، ينافس محمد الشناوي حارس النادي الأهلي زميله المالي أليو ديانج، وأشرف داري مدافع الوداد على جائزة "أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا".

أفضل مدرب (رجال)

أليو سيسي - (منتخب السنغال)

كارلوس كيروش (منتخب مصر)

وليد الركراكي (الوداد)

أفضل منتخب (رجال)

مصر

الكاميرون

السنغال

أفضل لاعب شاب

حنبعل المجبري (تونس - مانشستر يونايتد)

كريم كوناتي (كوت ديفوار - أسيك الإيفواري وسالزبورج حاليا)

بابي سار (السنغال - توتنهام)

أفضل لاعبة

أجارا نشوت نجويا (الكاميرون - إنتر ميلان)

أسايسات أوشوالا (نيجيريا - برشلونة)

جريس تشاندا (زامبيا - بييك كازيجورت)

أفضل لاعبة داخل القارة

أنديل دلاميني (جنوب أفريقيا - ماميلودي صن داونز)

بامباناني مباني (جنوب أفريقيا - ماميلودي صن داونز)

إيفلين بادو (غانا - هاساكاس سابقا وألفالدسنيس حاليا)

أفضل لاعبة شابة

دوريس بوادوا (غانا - هاساكاس)

إيفلين بادو (غانا - هاساكاس)

ياسمين زهير (المغرب - سانت ستيفن)

أفضل فريق (سيدات)

الجيش الملكي المغربي

هاساكاس الغاني

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

أفضل مدرب / مدربة لفريق سيدات

بروس موابي (منتخب زامبيا)

ديزيريه إليس (منتخب جنوب أفريقيا)

جيري تشابالالا (ماميلودي صن داونز)

رينالد بيدرو (منتخب المغرب)