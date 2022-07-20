شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مكثفة فى الإسماعيلى لتجهيز أحمد أيمن وعصام صبحى لمباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الطبي للاسماعيلى بقيادة الدكتور مجدي باز، مجهوداته فى الوقت الحالي لتجهيز أحمد أيمن وعصام صبحي من أجل لحاق اي منهما فى اللقاء المقبل، خاصة وأن الأخير أيضًا يعاني من شد فى العضلة الخلفية.

أدي أحمد أيمن المدافع الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، برنامج تأهيلي فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.

وكان الإسماعيلي قد استأنف تدريباته الجماعية مساء أمس على ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب أداء مباراتين ضد سموحه وفيوتشر فى أقل من 4 أيام.

وكان مدافع الدراويش الشاب، قد تعرض للإصابة بإلتهاب فى مفصل القدم، والتي أبعدته عن صفوف الفريق خلال المواجهة الماضية ضد فيوتشر.