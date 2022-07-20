شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز غيابات الأهلي عن نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الأهلي غياب عدد كبير من اللاعبين المؤثرين غدا الخميس في نهائي كأس مصر بنسختها القديمة، بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق الأحمر بسبب ضغط المباريات.

ويفتقد الأهلي جهود كلا من طاهر محمد حسين الشحات ولويس ميكيسوني ومحمود وحيد وأكرم توفيق وعمار حمدي للإصابة، بينما لم يتحدد موقف بيرسي تاو ومحمد هاني من دخول قائمة المباراة أو استمرار غيابهما.

ويعاني الأهلي من أزمة حقيقية في مركز الجناح، حيث لا يوجد سوى أحمد عبد القادر ووليد سليمان وزياد طارق اللاعب الصاعد وصلاح محسن الذي يلعب في هذا المركز بشكل اضطراري لتعويض الغيابات الكثيرة بهذا المركز.

ويمني الأهلي النفس في استعادة الثنائي بيرسي تاو ومحمد هاني في موقعة نهائي الكأس ، وإن كان موقف تاو صعبا، ويبقى الأمل في استعادة هاني بعدما تحسنت حالته الطبية بشكل كبير.