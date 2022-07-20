شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات لسيف المبارزة يتأهل لدور الـ16 فى منافسات الفرق ببطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر للسيدات لسيف المبارزة في تحقيق الفوز على نظيره الأرجنتيني في دور ال32 في منافسات الفرق ببطولة العالم للسلاح المقامة حاليا في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واستطاعت بطلات مصر الفوز على بطلات منتخب الأرجنتين بنتيجة 45-40 ليتأهلن لدور ال 16.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر للسيدات بطلات الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة صعبة بتمام الثانية إلا الثلث بدور ال16 لمنافسات الفرق.

وتضم قائمة منتخب مصر للسيدات لسيف المبارزة كل من ناردين إيهاب وشرويت جابر وآية شريف ولمى حزين.

ويقود منتخب سيف المبارزة فنيا كل من د سيد سامي، وكابتن خالد بوهديمة، وكابتن شريف محمود وكابتن أحمد عامر

ويشارك في البطولة 1060 لاعبا ولاعبة يمثلون 105 دولة من أنحاء العالم يتنافسون فيما بينهم على ميداليات البطولة.