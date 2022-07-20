شكرا لقرائتكم خبر عن "مران صباحى" للإسماعيلى استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى مران صباحي على الملعب الفرعي وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة ال٢٦ بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل قد قرر رفع الحمل بإقامة تدريبات اليوم على فترتين صباحاً ومساءًا.

شهد المران انتظام كافة اللاعبين بإستثناء الثنائي أحمد أيمن وعماد حمدي اللذان يخضعا لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

تخلل المران تدريبات خططية منها التحول السريع من الجانب الدفاعي إلى الهجومي فضلاً عن التمرير بشكل سليم تحت الضغط وسبل استغلال التسديدات في هز شباك المنافسين.

كما تطرق المران لمجموعة من التدريبات البدنية سعياً لرفع المعدلات البدنية لديهم قبل أن يختتم بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة بغرض إصلاح الأخطاء الفنية.