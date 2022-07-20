شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المسئولة عن تأمين نهائي الكأس تكشف خطة دخول الجماهير وموعد فتح البوابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العقيد محمود القاضي مسئول عمليات المجموعة الافريقية لتأمين قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، مباراة الغد هي المباراة رقم 5 للمجموعة الإفريقية في تأمين لقاءات القمة وسبق تأمين 4 مباريات.

وعن خطة تأمين قمة الغد قال في تصريحات لقناة الأهلي: "أبواب الدخول المخصصة للجماهير، بوابة آل رشدان مخصصة لدخول جماهير الأهلي وستدخل منها إلى مدرجات الدرجة الثالثة شمال، فيما يخص جماهير الزمالك سيدخلوا من بوابة طريق النصر المؤدية مباشرة إلى مدرج الثالثة يمين".

تابع: "السادة الضيوف الذين سيتواجدوا في الضيوف سيدخلوا من بوابة آل رشدان بالسيارات إلى أماكن المخصصة لهم، ودخول اللاعبين والحكام من جهة الباب المطل على نادي الزهور وفتح البوابات من الساعة الخامسة حتى بداية انطلاق المباراة".

أوضح: "عملنا الإجراءات اللازمة لاستقبال الجماهير من وجود البوابات الالكترونية والأجهزة المسئولة عن الكشف على المعادن وكذلد ستتواجد عناصر نسائية لمساعدة العنصر النسائي الذي يرغب في حضور المباراة".

وفيما يخص المحظورات، أكد: "ليست هناك قائمة ثابتة ووصلنا لحالة من الوعي لدى الجماهير وكانت الصورة رائعة في مباراة القمة الأخيرة بإستاد السلام، ولكن نؤكد على أن كل حاجة ستضر بالنفس أو الغير ستكون ممنوعة مثل الشماريخ أو اشعال النيران أو أدوات حادة او عصي والمعلبات المغلقة التي يمكن القائها أو سقوطها سهوا قد تؤدي للإصابة، بالإضافة إلى اللافتات الدعائية خاصة اذا كانت مسيئة وكذلك الليزر".