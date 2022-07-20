شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب على ركلات الترجيح الليلة استعداداً لمواجهة الزمالك بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى للنادى الأهلى جانباً من مران اليوم الأربعاء لتدريب لاعبيه على تسديد ركلات الترجيح، تحسباً لانتهاء مباراته مع الزمالك بالتعادل واللجوء لركلات الترجيح لحسم بطل كأس مصر.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولى في نهائي كأس مصر، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على استاد التتش استعداداً للمباراة المرتقبة، ودخل فريق الأ(هلى معسكراً مغلقاً للقمة منذ الثلاثاء الماضى.

ويرغب سواريز فى فرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق الأحمر قبل مباراة القمة المرتقبة، بحثاً عن أول ألقابه مع الأهلى بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وهى المباراة التى تحتاج تركيزا شديدا من قِبَل الفريق الأحمر باعتبارها بطولة خاصة، كونها أول بطولة قد يحصدها الأهلى تحت قيادة ريكاردو سواريز، بخلاف أن المباراة أمام الغريم التقليدى الزمالك، وتعتبر قمة الكرة المصرية والفوز فيها سيفرق كثيرا مع الأهلي.

ويتواصل غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر عن الاهلى في مباراة الزمالك بسبب الإصابة.