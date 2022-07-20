شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. كارتيرون يرفض مشاركة جنش في التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

واقعة اليوم متمثلة في قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك ، باستبعاد محمود جنش حارس الزمالك وقتها وفيوتشر الحالي من التدريبات في بداية الموسم الحالي .

جنش في نهاية الموسم الماضي تحدث مع كارتيرون بأسلوب غير لائق حول أسباب استبعاده من المباريات مما دفع كارتيرون باتخاذ قرار باستبعاد اللاعب من المباريات نهائيا، وفي بداية الموسم الحالي كارتيرون رفض السماح لجنش بالتدريب مع الفريق وطلب رحيله عن النادي مما جعل النادي يوافق علي اعارة جنش الي فيوتشر.

من ناحية أخرى عقد سعد سمير ومحمود عبد الرحيم جنش، لاعبا فيوتشر، جلسة خاصة مع زملائهما بالفريق، لحثهم على استعادة مسار الانتصارات الفترة المقبلة، بعد الأداء المتراجع للفريق فى آخر ثلاث جولات بالدوري العام، والتى تلقى خلالها فيوتشر 3 هزائم.

وشدد قائد فيوتشر على أهمية تحقيق الانتصارات في اللقاءات المقبلة واعتبارها مثل مباريات الكؤوس من أجل تأمين تواجد الفريق بالمربع الذهبي الذي يسيطر عليه فيوتشر حالياً برصيد 39 نقطة، إلا أن هذا المركز يشهد منافسة شرسة مع 3 فرق أخرى، وتعاهد لاعبو الفريق على تصحيح المسار وعودة الانتصارات في الفترة المقبلة.

ويبقى صراع المركز الرابع وإكمال أضلاع المربع الذهبي فى جدول الدوري العام مشتعلاً حتى النهاية، ومازال فيوتشر مستقراً فى هذا المركز برصيد 39 نقطة، ويأتى بعده نادى سموحة فى المركز الخامس برصيد 39 نقطة أيضاً، فيما يحتل المركزين السادس والسابع كل من البنك الأهلي وطلائع الجيش برصيد 37 نقطة على الترتيب، وهو ما يثير الصراع حتى النهاية بسبب فارق النقاط القريب بين الفرق الأربعة، ويحتاج فيوتشر للوصول إلى النقطة 66 لحسم المركز الرابع بشكل رسمي دون النظر لمباريات منافسيه.