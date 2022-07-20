شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يهزم بطل بريطانيا و يتأهل لدور الـ 32 ببطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح البطل الأوليمبي علاء أبو القاسم لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش فى التأهل لدور ال 32 ببطولة العالم المقامة فى مصر بالفوز على بطل المملكة المتحدة بنتيجة 8/15 فى دور ال 64 الرئيسى .

ونجح منذ قليل منتخب مصر لسلاح السيف رجال في التأهل لربع نهائي منافسات الفرق ببطولة العالم للسلاح والمقامة حاليا في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتمكن منتخب مصر لسلاح السيف للرجال من تحقيق الفوز على نظيره منتخب تشيلي صباح اليوم بنتيجة 45-25 قبل أن يتأهل لدور ال16 ويكتسح نظيره الكولومبي بنفس النتيجة.

ويواجه منتخب مصر غدا الخميس نظيره الإيطالي المصنف الثالث على العالم في مواجهة صعبة بربع نهائي منافسات الفرق لسلاح السيف رجال.

ويمثل منتخب مصر لسلاح السيف كلا من محمد عامر وزياد السيسي ومدحت معتز وأدهم معتز.

يذكر أن اليوم هو بداية فاعليات منافسات الفرق ببطولة العالم للسلاح والتي بدأت اليوم بمنافسات الفرق لسلاح السيف رجال وفرق سيف المبارزة للسيدات.

ويشارك في البطولة 1060 لاعبا ولاعبة يمثلون 105 دولة من أنحاء العالم يتنافسون فيما بينهم على ميداليات البطولة.