شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الإسماعيلى: مركز حراسة المرمى "ظالم" ونمتلك لاعبين متميزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد توفيق مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى أن رباعى الحراس على قدر عالٍ من الكفاءة والتميز، مشيراً إلى أن من يشارك دائما ما يكون على قدر المسئولية المنتظرة.

وشارك عمر رضوان فى لقاء فريقه الأخير ضد فيوتشر، حيث نجح فى التصدى لركلة جزاء من أحمد رفعت وكان أحد أسباب انتصار الدراويش فى اللحظات الأخيرة خلال المواجهة التى أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة لحساب الجولة الـ25 بمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف "عمر رضوان حارس مميز وأيضًا محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد جميعهم يُقدمون أقصى ما لديهم فى التدريبات ويقاتلون من أجل الحفاظ على مرمى فريقهم لذلك فأنا دائما ما أكون فخوراً بهم جميعاً".

وبسؤاله عن الحارس الذى سيشارك فى لقاء بيراميدز المقبل فقد أجاب سيد توفيق "كل مباراة لها متغيراتها لذلك الأنسب والأجهز هو من سيكون جديراً باللعب بشكل أساسي مع الفريق وأنا شخصياً أعتبر مركز حراسة المرمى ظالما على عكس المراكز الأخرى فى الملعب".

وتابع "الفريق فى مرحلة صعبة لذلك الحارس الذي يشارك يجب أن يكون فى أعلى معدلات التركيز لتجنب استقبال أي أهداف تضع الفريق تحت ضغط أكبر".

واسترسل مدرب حراس الدراويش "فى رأيي أن محمد فوزي وعمر رضوان من الأفضل بالدوري المصري خلال الوقت الراهن ويستحقان التواجد مع المنتخب نظرًا لثباتهما فى المستوى على عكس حراس آخريين مستواهم يعاني من بعض التذبذب خلال الفترة الماضية".

واختتم توفيق تصريحاته "أتمنى من الجماهير استمرار الدعم والمساندة للخروج من مرحلة عنق الزجاجة والتقدم تدريجيا بجدول الترتيب رغم صعوبة المباراة وضيق الوقت فى بعض الأحيان".