النجم محمد صلاح يقود 3 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قاد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، 3 مرشحين في القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لموسم 2021-2022.



ويُقام حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، يوم الخميس، في مدينة الرباط المغربية، بعدما تم إلغاؤه في آخر عامين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقبل نحو 24 ساعة من الحفل، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لموسم 2021-2022.

وضمت القائمة إلى جانب محمد صلاح السنغاليين؛ ساديو ماني زميله السابق في ليفربول والمنتقل حديثا إلى بايرن ميونخ الألماني، وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.

صلاح وماني لعبا معا دورا كبيرا في قيادة ليفربول للفوز ببطولتي كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد في إنجلترا، قبل خسارة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في اللحظات الأخيرة.

في المقابل، لم يحقق ميندي إنجازات جماعية مع تشيلسي، لكنه شارك مع ماني في قيادة السنغال للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2022، والتأهل إلى كأس العالم 2022.

وشهدت القائمة النهائية خروج لاعبين من المتواجدين في القائمة الأخيرة، يتقدمهم الجزائري رياض محرز الذي قاد مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي.

كما خرج من القائمة رباعي الأهلي المصري؛ محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول وأليو ديانج، ومحمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي.

المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، خرج هو الآخر من القائمة مع مواطنيه سفيان بوفال ويحيى جبران وياسين بونو، والسنغالي كاليدو كوليبالي.