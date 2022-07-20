موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021 والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يبحث المصريون عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي، بعد أن تأهل القطبين للمباراة النهائية.

وبعيداً عن كونها مباراة قمة بين الأهلي والزمالك لها حسابات خاصة، فإن اللقب المحلي يمثل أهمية كبيرة للقطبين، فالأبيض يسعى لحصد ثنائية الموسم الماضي بعد الفوز بلقب الدوري الممتاز، فيما يسعى الفريق الأحمر لمداواة جراحه ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021، يوم غد الخميس، الموافق 21 يوليو 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر 201 بعد تخطيه عقبة بتروجت بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي، في الدور نصف النهائي من البطولة.

وفي المقابل، نجح الزمالك في الوصول إلى المباراة النهائية، بعد تغلبه على أسوان بهدفين لهدف، في الدور ذاته، ليضرب القطبين موعدا مع موقعة نارية مساء الغد.

وعن القنوات الناقلة للمباراة، فإنه من المقرر أن تبث بشكل حصري عبر قناة واحدة مفتوحة، وهي "أون تايم سبورت"، نظرا لحصولها حصرياً على حقوق بث البطولة المصرية.

ويسبق المباراة استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل، لاستعراض موقف الفريقين وحظوظهم في الفوز باللقب.