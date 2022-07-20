شكرا لقرائتكم خبر عن وجوه جديدة تترقب التألق فى نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي والزمالك لخوض نهائي كأس مصر من النسخة القديمة 2021 غدا الخميس على استاد القاهرة، وقد تشهد القمة ظهور أكثر من لاعب شاب لم يسبق لهم المشاركة فى لقاءات القمة من قبل، لكن تبقى مسألة مشاركتهم سواء بشكل أساسى أو احتياطى بيد الجهاز الفنى، باعتبار أن القطبين يضمان عددا من المواهب الشابة.

وهناك أكثر من لاعب شاب مرشح للتألق مع الأهلي والزمالك في نهائي الكأس غدا أبرزهم:

من الأهلي: زياد طارق

يعد زياد طارق من المواهب أصحاب المهارات الفردية في الأهلي ويعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريز لتحسين أداء الفريق الأحمر في الشق الهجومي بسبب قدرته على التحكم في الكرة والمراوغة وصناعة فرص لزملائه.

أحمد نبيل كوكا

ينال أحمد نبيل كوكا ثقة سواريز في الأهلي ويعتمد عليه ليكون بديلا للثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج في منطقة الوسط، ويمتاز بشخصية قوية وقدرة على استخلاص الكرة والمساهمة في التحكم في منطقة الوسط.

محمد فخري

قد يكون محمد فخري من المواهب التي يستعين بها سواريز في نهائي الكأس، لاسيما مع ثقته في قدرات الاعب بخط الوسط وقدرته على الاحتفاظ بالكرة ومنح الأفضلية لفريقه.

يعد سيد نيمار من أبرز اللاعبين المتوقع أن تشارك مع الزمالك بشكل أساسي في نهائي الكأس، لاسيما أن فيريرا المدير الفني للزمالك يعتمد عليه في قيادة الجبهة اليمنى أو في مركز الجناح الأيمن، حيث يمتاز بالمهارة والسرعة الفائقة وقدرته على المراوغة والاختراق.

حسام عبد المجيد

بات حسام عبد المجيد مرشحا للمشاركة في قمة نهائي الكأس سواء أساسيا أو بديل، لاسيما بعدما أدى بشكل جيد في المباريات الماضية وينال ثقة فيريرا، وقد يكون له دور في نهائي الكأس غدا.

محمد طارق

من المتوقع أن يدخل محمد طارق قائمة الزمالك لمباراة القمة في نهائي الكأس، حيث يلعب في قياة الجبهة اليمنى، ويعد من اللاعبين الواعدين في صفوف الفريق الأبيض وقد يكون له دور في النهائي وفقا لظروف المباراة.