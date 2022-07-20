شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا يعود للتدريبات الجماعية فى غزل المحلة بعد التعاقى من مزق الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد "بازوكا" مدافع فريق غزل المحلة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل عقب الشفاء من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة التى تعرض لها فى لقاء الفريق المحلاوى أمام الإسماعيلى فى الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة للاستفادة من جميع العناصر خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباريات المتبقية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يلاقى فريق غزل المحلة نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث سوف تقام على ستاد الجبل الأخضر الجمعة المقبلة في تمام الساعة السادسة و النصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وتعرض للهزيمة في 9 مباريات.