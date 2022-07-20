شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تهيئة نفسية للاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا ومعاونيه أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود جلسات مكثفة مع لاعبي الفريق على هامش المران اليومى لإعادة تهيئة اللاعبين نفسيا قبل مواجهة القمة المقرر لها الخميس فى نهائى كأس مصر.

ويحرص الجهاز المعاون على الحديث مع اللاعبين حول زيادة الدافع ورفع الثقة بداخلهم، خاصة أن الفوز فى مباراة الخميس وحصد لقب الكأس سيفتح الطريق لحصد لقب الدورى ومواصلة المنافسة الشرسة مع الأهلي وبيراميدز علي لقب الدورى.

فيما اقترب محمود علاء مدافع فريق الزمالك من العودة للتشكيل الأساسي للفريق فى المباريات، وتحديدا بداية من مباراة الأهلي المقرر لها الخميس في نهائي كأس مصر، وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وتسببت في غيابه عن عدد من المباريات.

وانضم محمود علاء لقائمة مباراة غزل المحلة التي أقيمت السبت الماضي في الدورى، واصبح جاهزا فنيا وبدنيا للعودة الي المباريات بداية من المباراة المقبلة، ويفاضل فيريرا بينه وبين عبد الغني للمشاركة في التشكيل الأساسي في ظل اكتساب عبد الغني لياقة المباريات نتيجة مشاركته في معظم المباريات الماضية للفريق.

في سياق مختلف رفض البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك فكرة رحيل التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلا بعد التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر يتمكن من قيادة هجوم الزمالك في الموسم المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني وإدارة النادي في تكوين فريق قوي ينافس على دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتلقى سيف الدين الجزيري عدة عروض من أندية سعودية وإماراتية خلال الفترة الماضية لكنها لم ترتقى لمرحلة العروض الرسمية، وتحدث الجزيري مع بعض أفراد الجهاز الفني حول تلك العروض ورغبته فى الرحيل فى ظل عدم اعتماد البرتغالى فيريرا عليه فى التشكيل الأساسى بصفة مستمرة منذ توليه تدريب الفريق.