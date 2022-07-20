شكرا لقرائتكم خبر عن هلهل ومعروف حكام افتتاح بطولة كأس العرب للشباب بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم على الثنائى المصرى محمد معروف وسامى هلهل ضمن طاقم التحكيم لمباراة السعودية وموريتانيا، المقرر لها الخامسة مساء اليوم بافتتاح بطولة العرب التى تستضيفها السعودية.

وجاء طاقم الحكيم لمباراة السعودية وموريتانيا كالتالي: عمر اليعقوبي عمان حكم ساحة وعبدالله الجرداني عمان مساعد أول و سامي هلهل مصر مساعد ثاني ، و محمد معروف مصر حكم رابع.

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، أن الهدف من البطولة تقديم كرة قدم حقيقية تليق بإسم وتاريخ وعراقة الكرة المصرية.

وقال محمود جابر، في مؤتمر صحفي عقده بالمملكة العربية السعودية، إن منتخب الشباب استعد جيداً لتلك البطولة بمعسكر تحضيرى، مضيفا: "نشارك في البطولة لنعكس الصورة الجميلة المعروفة عن منتخب مصر.. نحترم كل المنتخبات المشاركة دون شك خاصة مع تقارب المستويات".

وتابع: "المفاجآت واردة في أي بطولة ويجب أن نبقي جاهزين لكل الاحتمالات.. منتخب مصر جاهز فنيا وإدارياً لخوض بطولة كأس العرب وسنبذل أقصى ما لدينا لنكون منافسا قويا يبلغ الأدوار المتقدمة في البطولة ويصل لأبعد نقطة".

أردف: "البطولة تشهد تقارباً في المستويات الفنية، وهي أفضل إعداد لنا لكل الاستحقاقات المقبلة".

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب عن تواجد منتخب الشباب في المجموعة الرابعة مع الصومال وعمان.