شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم نصيحة من سواريز للاعبى الأهلى قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق على تنفيذ تعليماته "بالحرف" فى المباريات المقبلة من أجل تصحيح الأخطاء، التى ظهرت فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدورى.

وطالب سواريز لاعبى الأهلى بالالتزام بالتعليمات التى يشرحها لهم في المحاضرات، وأن يقوم كل لاعب بتنفيذ الدور المطلوب منه لأن عدم تنفيذ التعليمات بدقة يتسبب في أخطاء يفشل معها الفريق في الفوز كما حدث في مباراة بيراميدز الأخيرة.

وأكد المدرب البرتغالي للاعبي الأهلي ثقته التامة في قدراتهم وإمكانياتهم الفنية لكن في بعض الأحيان يرتكبون أخطاء تمنح الخصم الفرصة للفوز.

ويستعد الأهلى على لمباراة الزمالك المقرر لها بعد غد الخميس، فى نهائى كأس مصر باستاد القاهرة الدولى.

ويتطلع الأهلى للفوز على الزمالك من أجل تجاوز الهزيمة الأخيرة من بيراميدز بثنائية نظيفة فى بطولة الدورى الممتاز مساء السبت الماضى.

وبدأ الأهلى استعداداته لمباراة الزمالك، حيث أدى مرانه على ملعب التتش، وخاض الأهلي تدريبات قوية تحت إشراف ريكاردو سواريز وجهازه المعاون، اشتملت على جانب بدني وتدريبات خططية.