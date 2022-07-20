السعودية.. محمد السليم رئيساً للجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارًا بتشكيل لجنة المسابقات وذلك بعد تقديم رئيس وأعضاء لجنة المسابقات الحالية اعتذارهم عن الاستمرار مع نهاية الموسم الرياضي السابق 2022 - 2021.



وضمت لجنة المسابقات التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الرابطة برئاسة محمد السليم وعضوية محمد السليمان وعبدالرحمن السيار.

وأعرب عبدالعزيز العفالق رئيس مجلس إدارة الرابطة عن شكره وتقديره للجنة السابقة برئاسة الأستاذ أحمد الراشد مثمنًا لها كل الجهود التي تم بذلها خلال المواسم الثلاثة السابقة، منذ انتقال أعمال لجنة المسابقات من اتحاد القدم إلى الرابطة، متمنيًا في الوقت ذاته لأعضاء اللجنة المشكلة حديثا التوفيق والنجاح.

ومن المقرر كذلك أن يتم تعيين رئيس للجنة تراخيص الأندية نظراً لاستقالة رئيسها الأستاذ محمد السليم بعد تعيينه رئيسًا للجنة المسابقات.