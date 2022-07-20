شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح السيف رجال يهزم تشيلى وكولومبيا ويتأهل لربع نهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر لسلاح السيف رجال فى التأهل لربع نهائى منافسات الفرق ببطولة العالم للسلاح والمقامة حاليا فى مصر فى الفترة ما بين 15 يوليو حتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وتمكن منتخب مصر لسلاح السيف للرجال من تحقيق الفوز على نظيره منتخب تشيلي صباح اليوم بنتيجة 45 - 25 قبل أن يتأهل لدور الـ16 ويكتسح نظيره الكولومبي بنفس النتيجة.

ويواجه منتخب مصر غدا الخميس نظيره الإيطالي المصنف الثالث على العالم في مواجهة صعبة بربع نهائي منافسات الفرق لسلاح السيف رجال.

ويمثل منتخب مصر لسلاح السيف كل من محمد عامر وزياد السيسي ومدحت معتز وأدهم معتز.

يذكر أن اليوم هو بداية فعاليات منافسات الفرق ببطولة العالم للسلاح والتي بدأت اليوم بمنافسات الفرق لسلاح السيف رجال وفرق سيف المبارزة للسيدات.

ويشارك في البطولة 1060 لاعبا ولاعبة يمثلون 105 دول من أنحاء العالم يتنافسون فيما بينهم على ميداليات البطولة.