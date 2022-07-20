شكرا لقرائتكم خبر عن أولى وديات فريق الأمل بالإسماعيلى مع أكاديمية الهلال بمرسى مطروح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأمل بالنادى الإسماعيلى مباراة ودية، اليوم الأربعاء، أمام فريق أكاديمية الهلال بمرسى مطروح فى تمام الثالثة عصراً على ملعب "عبد الرحمن أنوس" باستاد الإسماعيلية.

تأتى الودية من أجل تحقيق مزيد من الانسجام والتناغم بين كل عناصر الفريق فضلاً عن الوقوف على استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها إضافة لتجهيز العائدين من الإصابات.

ويضم فريق الأمل الذى يقوده فنياً خالد القماش مدير قطاع الناشئين ويعاونه عاطف عبد العزيز مجموعة من أفضل لاعبى القطاع، بجانب عدد من لاعبى الفريق الأول، وذلك ضمن الاستراتيجية التي ينتهجها قطاع الناشئين بالتنسيق مع الفريق الأول لتجهيز هؤلاء اللاعبين تحسباً لتصعيد المميز منهم، وذلك وفقاً لاحتياجات الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمزة الجمل.