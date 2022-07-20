شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يتسلم تقريرًا من طبيب الأهلى عن أكرم توفيق قبل عودته للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلّم البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي تقريراً من الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق عن حال أكرم توفيق لاعب الفريق الذي أنهى مؤخراً برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر.

وأستفسر المدرب البرتغالي من طبيب الأهلي عن موقف أكرم توفيق وموعد عودته للتدريبات الجماعية ، وأكد الدكتور أبوعبلة للمدير الفني أن أكرم أنتهى مؤخراً من جميع مراحل التأهيل سواء تلك التى خاضها في النمسا أو القاهرة أو قطر.

وأعلن الأهلي جاهزية أكرم توفيق للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد مباراة الزمالك المحدد لها بعد غد ، الخميس،فى نهائي كأس مصر.

وأوضح النادى أن الاستعانة بأكرم ستتوقف على مدى جاهزيته الفنية والبدنية التى سيحددها البرتغالي ريكاردو سواريز، وفقا لحالة اللاعب بعد المشاركة فى التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أن اللاعب سيكون متاحا للاستعانة به في المباريات المتبقية من عمر الدوري للموسم الحالي.

ونشر أكرم توفيق فيديو عبر حسابه على إنستجرام يعلن تعافيه التام من الإصابة بالرباط الصليبي وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة، وجاء إعلان أكرم توفيق جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بطريقة غير تقليدية من خلال الظهور في فيديو يرتدي فيه زي أرطغرل وهو قائد تركي سابق ويشير فيه إلى جاهزيته بنسبة 100% للمشاركة في التدريبات.

وعاد أكرم توفيق من قطر مؤخرا بعد إنهاء برنامجه التأهيلي في أحد المراكز المتخصصة في إصابات الملاعب والطب الرياضي.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر يناير الماضي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي أقيمت بالكاميرون.