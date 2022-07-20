شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. سواريز وفيريرا قمة مصرية بنكهة برتغالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 24 ساعة فقط تفصل عشاق الساحرة المستديرة عن قمة المتعة والإثارة فى الكرة المصرية، عندما يلتقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى تمام التاسعة مساء الخميس فى المباراة النهائية ببطولة كأس مصر 2020.

وتعد قمة الخميس هى الاختبار الأول للبرتغإلى ريكاردو سواريز المدير ألفنى الجديد للنادى الأهلى فى مواجهات الديربى الأشهر بالكرة المصرية والعربية، بينما يخوض الزمالك لقاء القمة تحت القيادة ألفنية للبرتغإلى جوسفالدو فيريرا، لتكون القمة المصرية بنكهة برتغالية خاصة.

ويسعى سواريز إلى مصالحة جماهير النادى الأهلى بحصد لقب الكأس، بعد السقوط فى فخ الهزيمة فى المباراة الماضية أمام بيراميدز بالدورى العام بثنائية نظيفة، وفى الوقت نفسه يبحث فيريرا عن مواصلة صحوة الزمالك الأخيرة واستكمال مسيرة الآنتصارات.

ويبحث سواريز عن تحقيق فوزه الثالث مع الأهلى بشكل عام، بعدما حصد أول انتصاراته على حساب بتروجت فى كأس مصر بهدفين نظيفين، ثم تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية نظيفة قبل أن يخسر من بيراميدز بهدفين نظيفين.

بينما قاد فيريرا نادى الزمالك فى 18 مباراة منذ توليه مسئولية ألفريق فى مارس الماضي، حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى.