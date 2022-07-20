شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة المطالبة بالتفرغ تحسم مصير باروندو مع فراعنة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن صلاح المشرف العام على منتخبات كرة اليد عن عقد جلسة مع روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، عقب الإجازة التى يقضيها مع أسرته حاليا فى الغردقة من أجل بحث ملف التجديد من عدمه، خاصة أن الاتحاد يرغب خلال الفترة الحالية بتفرغ المدير الفنى للاستعداد لبطولة العالم المقبلة بالسويد وبولندا.

وكان عقد باروندو طوال الفترة الماضية يتم تمديده بسبب تأجيل بطولة أفريقيا، خاصة أنه كان من المفترض أن ينتهى شهر يناير الماضى وفقا لتأكيدات صلاح، لكن الاتحاد يبحث تفرغ المدير الفنى خاصة أن باروندو يقود تدريب أحد الأندية الألمانية بجانب منتخب مصر.

وقال صلاح، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الاتحاد يخطط للبدائل فى حالة عدم الوصول لاتفاق على التجديد مع باروندو من أجل بطولة العالم.

وتوجه الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد إلى الغردقة للاستجمام، وذلك بعد تتويج منتخب الفارعنة بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للمرة الثامنة فى تاريخه، وذلك بالفوز على الرأس الأخضر بنتيجة 37 / 25 فى ختام النسخة رقم 25، التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة 29 / 27 بنصف نهائى البطولة.

واستطاع منتخب الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28 / 27.

وحقق منتخب مصر أكبر فوز فى تاريخ نهائيات أمم أفريقيا لليد بفارق 12 هدفا عن الرأس الأخضر.