شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز مفاجأة للزمالك في نهائي الكأس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الاهلى لإجراء تغييرات على تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى.

وينوى سواريز الاعتماد على الثلاثى عمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج في وسط الملعب وذلك لإحكام السيطرة على أجنحة الزمالك ، ويبحث المدرب البرتغالي عن إغلاق المساحات على بن شرقي وزيزو، للحد من خطورتهم ومساعدة أظهرة الأهلي التي تعانى دفاعيا مؤخرا، واستقر سواريز على تغيير خطة اللعب التي خاض بها مباراتى فيوتشر وبيراميدز بالدوري وذلك لإرباك صفوف الزمالك.

وكان الأهلي قد خسر أخر مبارياته أمام بيراميدز بثنائية نظيفة، في الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وفاز قبلها على فيوتشر برباعية دون رد.

وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة نهائي كأس مصر بينهما يوم 21 يوليو الجارى، على أن يرتدي الأهلي الزي الأصلي، بينما يظهر الزمالك بالزى الاحتياطى ويكون مخالفا تماما لزى الأهلي.