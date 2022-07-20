شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الأهلي التحضير لمباراته ضد الزمالك اليوم الأربعاء فى نهائي بطولة كأس مصر بنسختها القديمة، وهى المباراة التى تحتاج تركيزا شديدا من قِبَل الفريق الأحمر باعتبارها بطولة خاصة، كونها أنها أول بطولة قد يحصدها الأهلي تحت قيادة ريكاردو سواريز، بخلاف أن المباراة أمام الغريم التقليدى الزمالك، وتعتبر قمة الكرة المصرية والفوز فيها سيفرق كثيرا مع الأهلي.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر

يواجه فريق الأهلى غريمه الزمالك فى التاسعة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.

الأهلى يظهر بالأحمر والزمالك بالزى الاحتياطى فى نهائى الكأس

وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة نهائي كأس مصر بينهما يوم 21 يوليو الجارى، على أن يرتدي الأهلي الزي الأصلي، بينما يظهر الزمالك بالزى الاحتياطى ويكون مخالفا تماما لزى الأهلي.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلي يرتدي زيه في نهائي كأس مصر؛ لأن المباراة بين الفائز من المباراة رقم 29 وهو الأهلي مع الفائز من المباراة رقم 30، وهو الزمالك وفقا للقرعة، ولذلك فالأهلى يأتى قبل الزمالك.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن لهذا السبب أيضا، فالأهلي هو صاحب الأرض في نهائي الكأس وبالتالي يرتدي زيه الأصلى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.