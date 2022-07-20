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تعرف على تفاصيل محاولة برشلونة الجديدة لضم كوندي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تفاصيل محاولة الجديدة لضم كوندي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الصحفي الكتالوني جيرارد روميرو النقاب عن محاولة برشلونة الجديدة للحصول على توقيع المدافع الفرنسي جوليس كوندي، من فريق إشبيلية الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويضع البارسا التعاقد مع كوندي نصب عينيه لتدعيم الخط الخلفي لكتيبة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، في صفقة يتصارع على إبرامها نادي الإنجليزي بعدة محاولات في الآونة الأخيرة.

 

وأفاد روميرو بأن برشلونة طرح على طاولة قلب الدفاع الفرنسي عقداً مدته أربع سنوات، يبقى بموجبه في ملعب الكامب نو، حال التوقيع، حتى يونيو 2026.

 

وعرض البارسا على نظيره الأندلسي دفع 55 مليون يورو مقابل الحصول على بطاقة اللاعب بشكل نهائي، ورغم نفي فريق ملعب رامون سانشيز بيزخوان لهذه الأنباء، إلا أن روميرو أكد على صحتها.

ويظن روميرو أن صفقة تعاقد برشلونة مع كوندي ستأخذ نفس المنعطف الذي اتخذته صفقة وصول الجناح البرازيلي رافينيا، من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، والذي كان مطلوباً بقوة في تشيلسي أيضاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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