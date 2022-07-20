شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تخبأ المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريز فى نهائى كأس مصر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمة مرتقبة تجمع الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم 21 يوليو 2022 الموافق الخميس، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي؛ وحجز فريق الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت في الدور نصف النهائي، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة نهائى كأس مصر هى اللقاء الثالث الذى يجمع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض ضد مواطنه ريكاردو سواريز المدير الفني للمارد الأحمر.

وتولى فيريرا مسئولية تدريب بوافيستا البرتغالى الموسم الماضى وكان سواريز مدرباً لفريق جل فيسنتى وتواجه المدربان فى مباراتى الدور الاول والثانى بالدوري البرتغالى.

وفى مباراة الدور الاول تفوق سواريز على فيريرا بهدفين مقابل هدف ، وفى مباراة الدور الثانى تفوق فيريرا على سواريز بهدفين مقابل هدف.