ما هو موقف جورجينا من رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن موقف جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، من الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وذكرت عدة تقارير صحفية مؤخرا أن كريستيانو رونالدو يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد لرغبته في اللعب مع أحد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وبعد انتشار أنباء رغبته في الرحيل، اقترن اسم كريستيانو رونالدو (37 عاما) بعدة أندية أوروبية كبيرة، كان أحدثها أتلتيكو مدريد الإسباني.

وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جورجينا تدفع رونالدو نحو الرحيل عن مانشستر يونايتد، لرغبتها في العودة إلى إسبانيا.

جدير بالذكر أن علاقة رونالدو وجورجينا بدأت قبل قرابة 6 سنوات حين كان لاعبا في ريال مدريد، وكانت وقتها تعمل بائعة في إحدى متاجر الأزياء الراقية.

وكان مانشستر يونايتد أعلن في وقت سابق عن غياب كريستيانو رونالدو عن تدريبات الفريق والجولة التحضيرية في تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية.

وبالرغم مما أثير عن رغبته في الرحيل، فإن إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أكد أن كريستيانو "ليس للبيع"، مشددا على أنه سيظل باقيا مع الفريق لنهاية عقده في صيف 2023.