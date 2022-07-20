شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات السلة راحة من منافسات البطولة العربية بمصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل منتخبات كرة السلة للشباب على راحة اليوم من منافسات البطولة العربية، التى تقام بمصر ، وتختتم غدا الخميس .

ومن المقرر أن يقام غدا مباراتى تحديد المراكز الثالث والرابع، وكذلك المباراة النهائية التى تحسم بطل هذه النسخة.

ويشارك بالبطولة العربية للسلة 6 دول هى كل من الإمارات والجزائر، وقطر والكويت، والسعودية بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

قائمة اللاعبين تضم كلاً من: بيبو زهران ، محمد تيفا ، علي وحيد ، عصام فاروق ، ياسين عبد الوهاب ، زياد ايمن ، يوسف عمرو ، فهمي زيدان ، بلال طلبة، خالد وليد ، عبدالله محمد ، احمد تامر توفيق ، نادر فخر الدين.