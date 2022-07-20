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منتخبات السلة راحة من منافسات البطولة العربية بمصر اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تحصل منتخبات كرة السلة للشباب على راحة اليوم من منافسات البطولة العربية، التى تقام بمصر ، وتختتم غدا الخميس .

 

ومن المقرر أن يقام غدا مباراتى تحديد المراكز الثالث والرابع،  وكذلك المباراة النهائية التى تحسم بطل هذه النسخة. 

 

ويشارك بالبطولة العربية للسلة 6 دول هى كل من الإمارات والجزائر، وقطر والكويت،  والسعودية بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

 

قائمة اللاعبين تضم كلاً من: بيبو زهران ، محمد تيفا ،  علي وحيد ، عصام فاروق ، ياسين عبد الوهاب ، زياد ايمن ، يوسف عمرو ، فهمي زيدان ،  بلال طلبة،  خالد وليد ، عبدالله محمد ،  احمد تامر توفيق ،  نادر فخر الدين.

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