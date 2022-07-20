شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة القمة غدا فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك لكرة القدم معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها غدا الخميس في نهائي كأس مصر ، حيث يخوض الفريق مرانه الرئيسي في ملعب النادي ويعلن البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق قائمة المباراة عقب المران علي أن يتوجه الفريق الي فندق الإقامة عقب التدريب مباشرة.

ومن المتوقع أن يغيب عن مباراة الخميس كل من طارق حامد ومحمد أبو جبل ورزاق سيسيه ، بالإضافة الي محاولات الجهاز الطبي للفريق لتجهيز الثنائي سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه للعودة لقائمة المباريات عقب غيابهما بسبب الإصابة.

في نفس السياق يعقد فيريرا اجتماعا مع لاعبيه اليوم لشرح خطة المباراة ووضع الرتوش النهائية علي طريقة اللعب ، حيث يفاضل فيريرا بين اللعب بطريقة 4 / 3 / 3 ، وطريقة 3 / 5 / 2 ، لتأمين الوسط والدفاع خاصة في بداية المباراة خوفا من دخول اهداف في مرمي محمد عواد تربك حسابات الفريق في بداية المباراة.

ومن المتوقع أن يحسم فيريرا الخطة وستكون 3 / 5 / 2 ، علي أن يتم التعديل أثناء سير المباراة، فيما يفاضل فيريرا أيضا بين مشاركة محمد عبد الغني في مركز الوسط بجوار روقا وامام عاشور علي ان يتم الدفع بمحمود علاء في مركز المدافع بجوار محمود الونش، ام يتم الدفع بعبد الغني مدافعا ويضم الوسشط روقا واوباما وامام عاشور.